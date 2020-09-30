Таможенники нашли 2 тысячи таблеток с психотропным веществом в посылках из Испании

Сотрудники московской таможни нашли две тысячи таблеток, содержащих психотропное вещество, в посылках из Испании, пишет Федеральная таможенная служба.

«Около двух тысяч таблеток, содержащих психотропное вещество алпразолам, обнаружили сотрудники московской таможни в нескольких международных почтовых отправлениях из Испании», — говорится в сообщении.

Отмечается, что канал поставок организовал москвич. Он заказывал препараты на имена знакомых и просил их забрать на почте за денежное вознаграждение. Москвич говорил помощникам, что в посылках жевательные резинки и детский конструктор.

После этого таблетки распространялись по столице через закладки, а также пересылались в другие регионы.

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