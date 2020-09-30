Евросоюз примет решение по санкциям после получения информации от ОЗХО

Страны Евросоюза намерены принять решение в вопросе введения санкций по ситуации с Алексеем Навальным после получения соответствующей информации от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС.

Данное решение, по его словам, главы европейских государств и правительств намерены озвучить на саммите, который состоится 1 — 2 октября.

Кроме того, главы ЕС ожидают полного сотрудничества с ОЗХО.

«Саммит подчеркнет, что ожидает полного сотрудничества с ОЗХО, а также информации от организации для прояснения ситуации. И потом ЕС посмотрит, как реагировать», — уточнил собеседник.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразы. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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