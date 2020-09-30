Полиция Испании задержала россиян и болгар при перевозке 35 тонн гашиша

Национальная полиция Испании в сентябре провела крупную операцию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, в ходе которой было изъято 35 тонн гашиша, передает пресс-служба ведомства.

Как уточнили в правоохранительных органах, сотрудники полиции в течение пяти дней перехватили четыре парусника одной преступной группировки. Во время операции были задержаны девять россиян и два болгарина, которые являются членами этой преступной организации.

В национальной полиции отметили, что расследование по данному делу началось еще в марте 2019 года. Прошедшая операция является самой крупной в истории Испании операцией «по борьбе с незаконным оборотом гашиша по морю», добавили в ведомстве.

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