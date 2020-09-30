Режим ЧС ввели на месте разлива нефти на Таймыре

Власти Таймыра ввели режим ЧС муниципального характера после инцидента с разливом нефти, передает РИА «Новости».

«Для принятия неотложных мер по ликвидации аварийного разлива установлен местный уровень реагирования на ЧС», — сообщили в пресс-службе Таймырского района.

1 октября на место вылетит группа сотрудников прокуратуры и управления по делам ГО ЧС администрации муниципального района. Они установят причины и источник аварии, а также определят размер причиненного ущерба.

Разлив нефти на Таймыре произошел при перекачке из-за разгерметизации временного трубопровода. В результате инцидента на почву и в реку Хатанга попала почти тонна сырой нефти.

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