Песков объяснил, почему в Москве растет число инфицированных коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил связь между ростом числа зараженных коронавирусом и снятием ограничений в Москве.

«Да, функционирует все, люди передвигаются, дети ходят в школы, молодежь ходит в институты. Очевидно, что не все внимательно относятся к своему здоровью, не все принимают меры предосторожности. Безусловно, это ведет к росту числа инфицированных», — передает корреспондент «Газеты.Ru» слова представителя Кремля.

Песков добавил, что вирус «никуда из нашей страны не делся» и каждому человеку нужно быть осторожным, «тогда все будет нормально».

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