Один ребенок погиб и трое пострадали при пожаре в дачном поселке в Тюмени
Бернст Ю.
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В дачном поселке «Малинка» в Тюмени загорелся двухэтажный деревянный дом, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
В результате погиб ребенок 2015 года рождения. Еще три ребенка пострадали.
В департаменте здравоохранения региона уточнили, что всех детей госпитализировали, у них глубокие ожоги 55%, 60% и 65%. Они находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
Сейчас следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев, устанавливают причины произошедшего.
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