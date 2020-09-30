Один ребенок погиб и трое пострадали при пожаре в дачном поселке в Тюмени

В дачном поселке «Малинка» в Тюмени загорелся двухэтажный деревянный дом, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

В результате погиб ребенок 2015 года рождения. Еще три ребенка пострадали.

В департаменте здравоохранения региона уточнили, что всех детей госпитализировали, у них глубокие ожоги 55%, 60% и 65%. Они находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев, устанавливают причины произошедшего.

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