Россиянам рассказали, сколько продлится бабье лето
Полина Рутковская
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Аномальное тепло сохранится в европейской части России как минимум до начала следующей недели, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом сообщает РИА «Новости».
До понедельника, 5 октября, в европейской части страны дневные температуры составят от +17°С до +20°С, отметил синоптик. Он добавил, что ожидается облачность с прояснениями.
Кроме того, тепло задержится на Черном море. По словам Вильфанда, до конца текущей недели в Геленджике и Сочи ожидается до +25°С, на черноморском побережье Крыма – +22°С...+23°С.
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