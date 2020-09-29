Роспотребнадзор порекомендовал кинотеатрам Москвы ужесточить масочный режим
Глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева заявила, что московские кинотеатры должны более строго контролировать соблюдение масочного режима, передает РИА «Новости».
По ее словам, контролерам в кинозалах необходимо проверять маски на зрителях каждые 10-15 минут.
«Когда выключают свет, то в этот момент, почему-то никто не смотрит за зрителями, которые продолжают в течение двух часов со спущенными масками находиться среди других зрителей», — отметила Андреева.
Она призвала кинотеатры контролировать, чтобы все зрители были в масках или покинули зал.
Ранее владельцы кинозалов заявили, что отрасль не переживет вторую волну коронавируса и соответствующих ограничений.
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