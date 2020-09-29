В МИД РФ рассказали о принятии решения по отправке Навального в Германию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, почему Алексея Навального отправили на лечение в Германию. Об этом она рассказала в эфире радио «Комсомольская правда».

Она отметила, что соответствующее решение принималось исходя из состояния здоровья пациента и требования его семьи.

«Мне кажется, что на этот счет было много заявлений у тех, кто имел право делать заявления. Решение принимали исходя из гуманитарных соображений», — сказала Захарова.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразы. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Макрон: Россия должна объяснить ситуацию с Навальным

— Париж призвал Берлин представить доказательства по Навальному

— Захарова назвала встречу Меркель и Навального попыткой политизации вопроса