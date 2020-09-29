Меркель выступила против повторного общенационального карантина в Германии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что власти пытаются «непременно» повторного общенационального карантина в Германии, пишет РИА «Новости».

«Мы хотим действовать регионально, прицельно, а не вводить локдаун для всей страны. Этого непременно нужно избежать, а чтобы этого достичь, нужны минимальные требования по определенной динамике инфекций», — сказала Меркель.

В Германии коронавирусом заразились 290 334, выздоровели 255 186, скончались 9 483 человека.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 33 млн заболевших, 24 млн человек выздоровели. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19.

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