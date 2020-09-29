В Нижнем Новгороде двое подростков обвиняются в избиении таксиста до смерти
В Нижнем Новгороде в отношении двух 17-летних подростков возбуждено уголовное дело по обвинению в избиении таксиста до смерти и угоне его автомобиля. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Нижегородской области.
По данным следствия, инцидент произошел 30 августа возле Автозаводского универмага.
Юноши в состоянии алкогольного опьянения жестоко избили водителя, после чего скрылись с места преступления на его машине. Вскоре они попали в ДТП, а автомобиль бросили. 8 сентября 52-летний потерпевший скончался в больнице от полученных травм.
В отношении подростков возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК России (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Дело по угону автомобиля уже было возбуждено.
В ближайшее время СК направит в суд ходатайство о заключении обвиняемых под стражу. Расследование продолжается.
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