Более 20% россиян отказались брать летний отпуск в 2020 году

Порядка 23% россиян отказались брать летний отпуск в 2020 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

Так, 58% опрошенных отметили, что не стали брать отпуск из-за коронавируса, 18% — из-за нехватки финансовых средств. Еще 7% в качестве причины назвали производственную необходимость.

Согласно опросу, 46% респондентов находились летом именно там, где планировали, при этом 22% опрошенных смогли отдохнуть, но не там, где ранее хотели.

Опрос проводился с 15 по 17 сентября среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

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