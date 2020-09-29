В Москве госпитализировали 969 человек с коронавирусом за сутки

В Москве за сутки госпитализировали 969 человек с коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

Всего за прошедший день было зафиксировано 2300 случаев инфицирования.

«Темп прироста новых случаев за две недели составляет 0,45%», — уточнили в оперштабе.

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