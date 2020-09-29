18 депутатов Госдумы госпитализированы с COVID-19
Анна Светлова
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В настоящее время 18 депутатов Госдумы после выявления у них коронавирусной инфекции находятся в больнице. Об этом заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, 60 парламентариев уже переболели, у них появились антитела.
Согласно последним данным, в России выявлено 1 167 805 случаев коронавируса. С начала пандемии от инфекции скончались 20 545 человек, при этом выздоровели — 952 399.
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