Дело срочника Шамсутдинова рассмотрят в Чите в закрытом режиме

Второй Восточный окружной военный суд в Чите в закрытом режиме рассмотрит уголовное дело солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, устроившего в 2019 году стрельбу в воинской части в Забайкальском крае. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что журналисты ожидают в коридоре, в зал заседаний допущены только участники процесса.

25 октября 2019 года Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в войсковой части под Читой. Восемь человек погибли на месте, еще двое были тяжело ранены.

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