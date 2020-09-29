В Латвии использование русского языка назвали «привычкой к унижению»

В Латвии депутат Атис Леиньш раскритиковал парламентария Рижской думы Антонину Ненашеву за признание важной роли русского языка в стране, передает Latvijas Avize.

«Мы живем в национальном государстве, а не в губернии России: почему у нас до сих пор есть привычка к такому унижению?» — заявил Леиньш.

Депутат призвал не развивать миф о том, что «коммуникация на русском языке необходима для всех русских».

Кроме того, по его мнению, именно из-за «политики русификации» Латвию не воспринимают в НАТО и Евросоюзе.

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