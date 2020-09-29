Число жертв коронавируса в мире превысило 1 миллион

Число жертв COVID-19 в мире превысило 1 миллион, сообщает университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, число случаев смерти в мире вследствие коронавируса достигло 1 000 555.

За все время COVID-19 заразились 33 273 720 человек, выздоровели после заражения 23 056 480.

В России, по последним данным, выявили более 1,1 млн человек с COVID-19, из них скончались более 20 тысяч. Президент России Владимир Путин сообщил, что страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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