Власти предупредили американцев о росте заболеваемости COVID-19

Власти США предупредили американцев о возможном росте заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в стране.

В ходе мероприятия, посвященного национальной стратегии США в вопросе тестирования, вице-президент страны Майк Пенс предупредил о возможном увеличении числа выявленных случаев COVID-19. По его словам, к росту показателей может привести расширение тестирование.

Советник Белого дома Скотт Атлас в рамках того же мероприятия отметил, что большее общение между людьми также может повлиять на показатели заболеваемости.

США занимают первое место в мире по числу случаев COVID-19. По данным университета Джонса Хопкинса, число заболевших в стране превысило 7 млн человек, из них более 200 тысяч скончались. Выздоровели более 2,7 млн человек.

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