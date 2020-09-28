Таксист оторвал ухо пассажиру в Сочи

В результате драки сочинский таксист оторвал ухо своему пассажиру, сообщает портал kp.ru со ссылкой на источник в региональных правоохранительных органах.

По данным издания, 24-летний местный житель вместе со своей девушкой сел в такси поздно вечером. Когда водитель доставил пассажиров в назначенное место, между ним и клиентом произошел конфликт, который привел к драке, указано в материале.

Потерявший ухо пассажир изначально обратился в правоохранительные органы, однако в дальнейшем от проведения проверки отказался, рассказал источник.

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