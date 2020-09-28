В Дагестане задержали сотрудника колонии, откуда сбежали шесть заключенных

В Дагестане задержали сотрудника колонии, откуда 22 сентября сбежали шестеро заключенных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского управления Следственного комитета РФ.

В рамках расследования уголовного дела был задержан мастер производственного участка № 1 Центра трудовой адаптации осужденных исправительной колонии № 2 УФСИН России по Республике Дагестан, на подконтрольной территории которого был сделан подкоп.

Уточняется, что мужчина был задержан в рамках статьи по делу «Превышение должностных полномочий», ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления.

Ранее сообщалось, что 22 сентября шесть заключенных исправительной колонии №2 в Дагестане сделали подкоп и сбежали.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Дагестане шесть заключенных вырыли подкоп и сбежали из колонии

— После побега группы заключенных в Дагестане завели дело о халатности

— Власти Дагестана пообещали миллион рублей за помощь в розыске сбежавших из колонии