Четверть населения Москвы имеет иммунитет к коронавирусу

Антитела к коронавирусу нового типа имеют около четверти жителей Москвы, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Среди исследованных москвичей у 24-25% выявлен иммунитет к коронавирусу, отметила Попова. Она также добавила, что в разных субъектах страны иммунитет вырабатывается по-разному.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 33 млн заболевших, 24 млн человек выздоровели. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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