Волонтеры акции «Мы вместе» возобновили оказание адресной помощи пожилым москвичам

В связи с введенными мерами в условиях распространения коронавируса в Москве штаб помощи «Мы вместе» возобновил работу. Об этом говорится в сообщении штаба, поступившем в «Газету.Ru».

Во вторник, 29 сентября, в ресурсном центре «Мосволонтер» добровольцы начнут принимать заявки на помощь и выполнять первые доставки продуктов и предметов первой необходимости.

Для доставки на дом продуктов, лекарств, медицинских изделий, кормов для домашних животных и других предметов первой необходимости нужно оставить заявку на горячей линии Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе: +7 (800) 200-34-11.

Обратиться за такой поддержкой могут жители Нижегородской, Архангельской, Мурманской, Иркутской, Томской, Свердловской, Воронежской, Тамбовской областей, Пермского края, Республики Чувашия, Республики Хакассия, Ханты-Мансийского автономного округа.

Согласно распоряжению мэра Москвы, с 28 сентября пожилые люди старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны оставаться дома. Эта мера позволит защитить наиболее уязвимых для вируса людей.