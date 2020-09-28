В Москве начали включать отопление

В жилых домах Москвы начали включать отопление, рассказал заместитель мэра столицы Петр Бирюков. Об этом пишет ТАСС.

«По указанию мэра Москвы сегодня в 08:00 мск стартовали работы по включению отопления в жилом фонде, в общей сложности отопление включат в 34 тыс. домов», — сказал Бирюков.

К настоящему моменту отопление появилось уже в двух тысячах социальных объектов.

Заммэра добавил, что подключение занимает до пяти дней, но власти рассчитывают завершить работы быстрее. Сначала тепло поступит в социальные учреждения, затем в дома и офисы, а после на торговые и промышленные мероприятия.

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