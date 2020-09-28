Московские врачи вылечили еще 942 пациента от коронавируса
Анна Светлова
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Врачи в Москве вылечили еще 942 пациента от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление заммэра столицы Анастасию Ракову.
В общей сложности число выздоровевших в городе после инфицирования достигло 246 074.
Ракова напомнила, что вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы.
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