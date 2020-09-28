Московские врачи вылечили еще 942 пациента от коронавируса

Врачи в Москве вылечили еще 942 пациента от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление заммэра столицы Анастасию Ракову.

В общей сложности число выздоровевших в городе после инфицирования достигло 246 074.

Ракова напомнила, что вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы.

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