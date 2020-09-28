В столичном метро усилили контроль за ношением масок

На некоторых станциях столичного метро власти усилили контроль за ношением масок, пишет «Интерфакс».

В частности, речь идет о станции «Пушкинская», где га входе сотрудники требуют от пассажиров надевать маски. Штрафы москвичам не выписывают, проводят разъяснительную работу.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей строго соблюдать масочно-перчаточный режимы в общественных местах. Всего в столице коронавирусом заразились 285 776, выздоровели 245 132, скончались 5 164 человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 33 млн заболевших, 24 млн человек выздоровели. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19.

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