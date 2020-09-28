ООН расследует факты принудительной стерилизации мексиканок в центре для беженцев в США

Совет ООН по правам человека инициировал расследование из-за данных о принудительной стерилизации мексиканок в американском центре для содержания мигрантов в штате Джорджия. Об этом сообщают «Известия».

Так, ранее бывшая сотрудница центра Доун Вутен рассказала о практике принудительной стерилизации гражданок Мексики в виде гистерэкитомии и добавила, что самим женщинам через переводчик объясняли, что ситуация является плановой. После этого правозащитники обратились в ООН.

При этом компания, которая владеет центром для беженцев, не дает официальных комментариев по данному вопросу. В свою очередь, мексиканские власти заявили об отсутствии доказательств принудительной стерилизации мексиканок. Однако член конгресса США Прамила Джаяпал отметила, что общалась с адвокатами жертв, которых, по ее словам, было около 17 — 18 женщин.

В Совете ООН уточнили, что расследованием по данному делу занимается генеральный инспектор министерства внутренней безопасности США.

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