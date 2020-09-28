Путин поздравил работников атомной промышленности с профессиональным праздником
Ника Пикекатлет
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Президент России Владимир Путин заявил, что атомная отрасль в условиях пандемии нового типа коронавируса COVID-19 продолжает работу в полном объеме. Об этом сообщает «Россия 24».
Он подчеркнул, что специалисты данной отрасли показывают большие результаты для всей страны, соблюдая высокие требования и стандарты безопасности.
Российский глава также отметил вклад работников отрасли в «укреплении ядерного щита России». Политик добавил, что потенциал российской атомной отрасли будет продолжать укрепляться в ответ на геополитические и другие вызовы.
В России 28 сентября отмечается День работников атомной промышленности.