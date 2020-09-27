Еще 16 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

За минувшие сутки в Москве скончались 16 пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа, сообщает городской оперативный штаб.

Общее число летальных исходов заболевания в столице достигло 5180, следует из данных оперштаба.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 33 млн заболевших, более 24 млн человек выздоровели, а более 1 млн пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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