В Гродно полиция применила слезоточивый газ против участников акции

В Гродно полиция применила слезоточивый газ против участников несанкционированной акции, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УВД Гродненского облисполкома.

«В определенные моменты спецсредства, в том числе и газ, применялись», — сказали собеседники.

Они отметили, что средства использовались в ответ на насилие против правоохранителей.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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