Патриарх Кирилл молится о мире в Карабахе

Патриарх Московский и всея Руси молится, чтобы конфликт в Нагорном Карабахе разрешился мирно, написал в Telegram председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Святейший Патриарх Кирилл молится о скорейшем мирном разрешении конфликта в Нагорном Карабахе. Предстоятель считает важной роль духовных лидеров двух стран, которые должны приложить все усилия к установлению мира», — написал Легойда.

Он добавил, что РПЦ готова посредничать в урегулировании конфликта.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Есть погибшие среди гражданских. По заявлению армянской стороны, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. Парламент Азербайджана также ввел военное положение в ряде регионов и городов.

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