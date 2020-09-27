Москвичам пообещали, что бабье лето вернется после похолодания

В Москву после непродолжительного похолодания вернется бабье лето, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, «бабье лето возьмет антракт, подойдет с запада небольшой атлантический циклон».

Тишковец отметил, что в понедельник ночью температура опустится до +8°C, днем будет +15°C. Тем не менее, во вторник днем воздух прогреется до +20°C, ночью — до +10°C. До конца недели осадков не ожидается.

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