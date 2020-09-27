Единственный выживший при крушении Ан-26 под Харьковом рассказал о спасении

Выживший при крушении самолета Ан-26 в Харьковской области Вячеслав Золочевский рассказал следователям, как ему удалось спастись. Об этом заявил председатель Харьковской областной администрации Алексей Кучер, сообщает РИА «Новости».

Свое спасение курсант объяснил тем, что при пожаре его прикрыло частью самолета и огонь не смог до него добраться, поделился Кучер.

Самолет Ан-26 разбился вечером 25 сентября. На борту самолета находились 27 человек, из которых семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Кожедуба. Выжил только Золочевский.

26 сентября был объявлен на Украине днем ​​траура по погибшим в авиакатастрофе.

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