В Гомеле правоохранители применили слезоточивый газ против протестующих

В Гомеле правоохранители применили слезоточивый газ против участников несанкционированной акции, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУВД Гомельского облисполкома.

«Оружие в отношении протестующих (в Гомеле. – ред.) не применялось. Применялись технические устройства, которые вызывают громкий хлопок и вспышку света. Пришлось применить также слезоточивый газ, поскольку некоторые люди вели себя неадекватно», — заявили в пресс-службе.

В воскресенье, 27 сентября, в Белоруссии проходят массовые протесты. Наиболее масштабная акция развернулась в Минске.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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