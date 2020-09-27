В Минске начались первые задержания

Милиция начала задержания «в рамках административного процесса» перед планируемой акцией протеста в Минске. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя ГУВД Мингорисполкома Наталью Ганусевич.

«Есть несколько задержанных уже в рамках административного процесса. Милиция призывает граждан не вестись на провокации, не участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях», — сказала она.

В воскресенье граждане Белоруссии планируют выйти на очередную акцию протеста. В связи с этим в центре Минска закрыли семь станций метро, а в МВД заявили об ограничении движения личного и общественного транспорта «во избежание чрезвычайных происшествий».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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