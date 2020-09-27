В центре Минска закрыли семь станций метро

В центре Минска закрылись семь станций метро из-за предстоящей протестной акции. Об этом сообщает метрополитен в Telegram-канале.

«На вход и выход закрыты станции «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа», «Купаловская», «Немига», «Фрунзенская», — говорится в сообщении.

Отмечается, что станции закрыты с 13.15 мск, поезда следуют без остановки.

Ранее сообщалось, что минская милиция ограничит движение личного и общественного транспорта «во избежание чрезвычайных происшествий» 27 сентября.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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