В Минске ограничат движение личного и общественного транспорта «во избежание ЧП»

Минская милиция собирается ограничить движение личного и общественного транспорта «во избежание чрезвычайных происшествий» 27 сентября. Об этом в Telegram сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

«Сегодня, 27 сентября, в Минске во избежание чрезвычайных происшествий милицией будут приниматься меры по ограничению движения как личного, так и общественного транспорта, в том числе метро», — написала она.

Представитель ведомства также посоветовала не участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях. Чемоданова напомнила, что за участие и организацию несогласованных акций предусмотрена административная и уголовная ответственность.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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