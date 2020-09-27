Власти Карабаха призвали жителей укрыться в убежищах из-за обстрелов
Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики призвали население укрыться в убежищах из-за артиллерийских обстрелов мирных населенных пунктов.
«Призываем мирное население укрыться в убежищах, не выходить на улицы, пока противник продолжает артиллерийские обстрелы мирных населенных пунктов», — написал в Facebook пресс-секретарь президента Карабаха Ваграм Погосян.
Ранее минобороны Азербайджана сообщило, что армянские военные обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Армения, в свою очередь, заявила, что сбила в Карабахе два вертолета и три беспилотных летательных аппарата ВС Азербайджана, так как Карабах подвергся военным атакам со стороны Азербайджана.
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