Три человека стали жертвами пожара в Балашихе
Максимс Краюшкинс
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В жилом доме в подмосковной Балашихе произошел пожар, из четырех пострадавших трое погибли. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель экстренных служб региона.
По его словам, возгорание произошло в доме 35 в микрорайоне Дзержинского, площадь пожара — 50 квадратных метров.
«Загорание в квартире на площади 50 квадратных метров, в результате пожара пострадало четыре человека, из низ три погибло», — сказал он.
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