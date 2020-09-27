Три человека стали жертвами пожара в Балашихе

В жилом доме в подмосковной Балашихе произошел пожар, из четырех пострадавших трое погибли. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель экстренных служб региона.

По его словам, возгорание произошло в доме 35 в микрорайоне Дзержинского, площадь пожара — 50 квадратных метров.

«Загорание в квартире на площади 50 квадратных метров, в результате пожара пострадало четыре человека, из низ три погибло», — сказал он.

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