Белорусских журналистов задержали после протестов в Минске

В Минске сотрудники правоохранительных органов провели задержания нескольких белорусских журналистов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Задержания были произведены на проспекте Независимости после завершения акции протеста. Тогда на проспект приехал микроавтобус с двумя десятками силовиков, которые начали проверку аккредитации находившихся на улице журналистов.

В число задержанных журналистов попали сотрудники TUT.BY, «Еврорадио» и «Нашей нивы», а также несколько человек в жилетках «Пресса». При этом в ГУВД Мингорисполкома уточнили агентству, что всего в РУВД доставлены три работника СМИ.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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