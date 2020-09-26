СК завел дело о взятке против чиновника из мэрии Новосибирска

Суд арестовал председателя комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыню, которому предъявили обвинение в крупной взятке, пишет следственное управление Следственного комитета по области.

«Следователями СКР фигурант был задержан. Ему предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении», — говорит в сообщении.

По версии следствия, 14 сентября 2020 года организация обратилась к Лобыню, чтобы разместить наружную рекламу, не соответствующую нормам. Чиновник потребовал перечислить на расчетный счет подконтрольной ему организации 200 тысяч рублей. После этого он подписал разрешение на рекламу.

Правоохранители устанавливают детали случившегося и собирают доказательства.

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