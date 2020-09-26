Онколог рассказал, как выявить рак по состоянию ногтей

Хирург-онколог Михаил Мяснянкин рассказал, как выявить рак по состоянию ногтей. Об этом сообщает «Пятый канал».

По его словам, злокачественные образования на самом деле являются подногтевыми. Основные их признаки — появление полосок темного цвета в области ногтевого ложа. При этом они могут занимать все ногтевое ложе, либо же быть единичными. Кроме того, необходимо обратить внимание на ломкость, появление трещин или кровоподтеков.

Специалист также посоветовал не наносить на ногти шеллак, так как такой маникюр с использованием ультрафиолета может вызвать значительные изменения тех образований, которые уже существовали на ложе ногтя, и привести к онкологическим заболеваниям.

«Поэтому при первых вышеназванных изменениях в ногтевых пластинках и ногтевого ложа незамедлительно необходимо обращаться к специалистам-онкологам, онко-дерматологам», — заявил Мяснянкин.

Врач добавил, что все перечисленные признаки относятся к меланоме, а также не исключил возможность возникновения рака кожи, сарком мягких тканей кожи и плоскоклеточного рака кожи. Он уточнил, что не всегда изменения ногтевого ложа могут быть злокачественными.

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