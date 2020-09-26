В Москве в субботу ожидается до +22°С

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В Москве в субботу, 26 сентября, ожидается переменная облачность без осадков, передает портал «Метеоновости».

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Москве достигнет +20°С...+22°С, в Московской области — +17°С...+22°С.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление в середине дня составит 752 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 60%.

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