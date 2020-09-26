Назван значительно снижающий смертность от COVID-19 фактор

Ученые из Медицинской школы Бостонского университета установили, что у больных коронавирусом с нормальным уровнем витамина D в крови количество тяжелых случаев и смертей ниже, чем у тех, у кого наблюдается его дефицит. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

Авторы исследования выяснили, что у пациентов старше 40 лет с достаточным уровнем витамина D вероятность смерти от инфекции на 51,5% ниже, чем у пациентов с его дефицитом.

«Это исследование предоставляет прямые доказательства того, что достаточность витамина D может предотвратить осложнения, включая цитокиновый шторм, и, в конечном итоге, смерть от COVID-19», — сообщил руководитель исследования доктор Майкл Холик.

Ранее Холик выявил, что при достаточном количестве витамина D в крови риск заражения COVID-19 снижается на 54%.

При это, витамин D помогает бороться не только с коронавирусом, но и с другими вирусами, вызывающими заболевания верхних дыхательных путей, добавил ученый.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 32,4 млн заболевших, более 985 тыс. пациентов умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место.

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