Климатолог рассказал о неприятных последствиях долгого бабьего лета в РФ

Директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин рассказал о неприятных последствиях долгого бабьего лета в России, передает радио Sputnik.

Продолжительное бабье лето может привести к бесснежному и сырому декабрю, утверждает эксперт.

Он также добавил, что глобальное потепление привело к росту средней температуры на 2°С за 50 лет. Следствием этого явления может стать нестабильность климата.

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