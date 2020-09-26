Климатолог рассказал о неприятных последствиях долгого бабьего лета в РФ
Бернст Ю.
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Директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин рассказал о неприятных последствиях долгого бабьего лета в России, передает радио Sputnik.
Продолжительное бабье лето может привести к бесснежному и сырому декабрю, утверждает эксперт.
Он также добавил, что глобальное потепление привело к росту средней температуры на 2°С за 50 лет. Следствием этого явления может стать нестабильность климата.
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