В Харьковской области объявлен траур по погибшим при крушении Ан-26

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В Харьковской области объявили субботу, 26 сентября, Днем траура по погибшим при крушении самолета Ан-26. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной администрации.

«В День траура на всей территории области приспустить государственный флаг Украины на всех сооружениях органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций и разместить на нем траурную ленту», — распорядился губернатор области, призвав граждан отменить в этот день проведение развлекательных мероприятий и спортивных соревнований.

Вечером 25 сентября в районе Чугуева под Харьковом во время учебно-тренировочного полета при заходе на посадку произошло крушение самолета Ан-26. На его борту находились 27 человек, среди которых, помимо членов экипажа, были курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. По последним данным, 25 человек погибли. Двое курсантов спаслись, выпрыгнув из самолета, но получили ожоги 90% тела.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия». Одной из возможных причин трагедии названа неисправность левого мотора двигателя, другой — ошибка экипажа при заходе на посадку.

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