В Абхазии школы закроются на карантин

В Абхазии школы с 28 сентября закроются на карантин из-за резкого роста заболеваний коронавирусом, пишет «Интерфакс» со ссылкой на минздрав страны.

«В Абхазии наблюдается резкий подъем заболеваемости COVID-19... Первыми стали болеть педагоги. Поэтому правительство по рекомендациям Минздрава и республиканской cанэпидстанции приняло решение объявить во всех школах Абхазии карантин», — приводятся слова главного государственного санитарного врача Людмилы Скорик.

Карантин продлится до 16 октября.

В республике выявлено 1 245 случаев заражения коронавирусом, 366 человек выздоровели, девять человек умерли.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 32 млн заболевших, почти 24 млн человек выздоровели, а более 980 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19.

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