СК завершил расследование по делу против мундепа Галяминой

Расследование уголовного дела в отношении муниципального депутата Юлии Галяминой в связи с ее участием в несанкционированной акции в центре Москвы завершено. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК России Юлию Иванову.

По ее словам, Галямина обвиняется в «неоднократном нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Как установило следствие, в начале июля она выложила в интернете публикации с призывом к участию 15 июля в несогласованном митинге в центре столицы. Ранее Галямина неоднократно привлекалась к административной ответственности и нарушала требования законодательства.

Иванова уведомила, что следователи собрали достаточную доказательственную базу. В связи с этим уголовное дело было передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд, добавила она.

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