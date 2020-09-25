В Абхазии коронавирусом за сутки заразилось рекордное число человек

В Абхазии за сутки коронавирус подтвердился у 68 человек, что стало рекордом с начала пандемии, пишет ТАСС со ссылкой на местный оперштаб.

«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 236 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 68 из них», — говорится в сообщении.

Предыдущий суточный максимум зафиксировали 23 сентября, когда заразились 62 человека.

Всего в Абхазии коронавирус подтвердился у 1 245, выздоровели 366, скончались восемь пациентов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Израиль запретил вылеты из страны

— Представитель ВОЗ в России надеется, что страна избежит повторного карантина

— Нидерланды вновь зафиксировали рекордное число заражений коронавирусом