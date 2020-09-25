Задержан еще один подозреваемый в нападении у старого здания Charlie Hebdo

В Париже задержали еще одного подозреваемого в нападении на прохожих у бывшего здания редакции Charlie Hebdo. Как сообщает France Info, его нашли районе метро «Ришар-Ленуар».

«Второй человек также помещен под стражу в полиции для проведения проверок, касающихся его отношений с первым задержанным», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, три человека получили ножевые ранения рядом с бывшим зданием редакции Charlie Hebdo в Париже.

Ранее Тегеран осудил повторный выпуск карикатур на исламского пророка Мухаммеда во французской газете Charlie Hebdo, приуроченный к памяти погибших в теракте 2015 года.

7 января 2015 года братья Саид и Шериф Куаши совершили нападение на редакцию Charlie Hebdo в Париже. Они убили 12 человек, в том числе 8 журналистов и художников.

После теракта более миллиона французов вышли на марш против терроризма и цензуры в прессе с табличками «Я — Шарли».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Террористы угрожают Charlie Hebdo новым нападением

— У бывшего здания Charlie Hebdo в Париже ранили трех человек

— Напавший на прохожих у старого здания Charlie Hebdo задержан