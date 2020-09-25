В США за сутки выявили 44 тысячи новых случаев коронавируса
Анна Светлова
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В США за минувшие сутки выявлено 44 110 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
За последние 24 часа жертвами COVID-19 в стране стали 914 человек.
С начала пандемии в Соединенных Штатах зафиксировали 6 979 937 случаев коронавируса. В общей сложности 202 827 человек погибли, 2 710 183 — выздоровели.
Наибольшее число летальных исходов отмечено в штате Нью-Йорк — 33 095 против 76 382 выздоровевших.
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